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Giriş Tarihi: 15.12.2023 00:46

Konya'da mermer yüklü TIR, ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 5 yaralı

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpan mermer yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1'i kamyonet, 5'i otomobil, 6  araca zarar verdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

DHA
Konya’da mermer yüklü TIR, ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 5 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya- Adana Çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 42 ALL 883 plakalı mermer yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarptıktan sonra kavşakta devrildi. Yola savrulan dorsesindeki mermer blokları karşı şeritte bekleyen 1'i kamyonet, 5'i otomobil, 6 araca zarar verdi. Kazada TIR şoförü ile mermer blokların zarar verdiği araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Konya'da mermer yüklü TIR, ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 5 yaralı
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