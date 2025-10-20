Konya’daki asayiş uygulamasında polis ekiplerini şoke eden manzara: Cebinden yavru piton çıktı!

Olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı. Teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak, satmak yasaktır ve cezai işlem gerektirir. Doğaya birlikte sahip çıkalım" denildi.