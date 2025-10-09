Konya’daki Ayşenur Bedel cinayetinde kan donduran detaylar: Kızını öldürmek için tuttuğu tetikçi ile yasak aşk yaşamış!

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ARKASINDAN VURULDU

Villadaki güvenlik kamera görüntülerini de ara ara başka kadınlar getirdiği için söktüğünü belirtti. Cinayet Büro Amirliği uzman ekipleri, olay günü detaylı bir analiz yaptı. Ekipler hazırladıkları raporda silahın kaç metreden ateşlenebileceğini, hangi açıdan ateşlenmiş olabileceğini tek tek ortaya koydu. Raporda, yağmurlu olan günde bölgede başka birine ait herhangi bir ayak izine de rastlanılmadığı tespit edildi. Ayrıca Ali Erensoy'un dediği gibi Ayşenur'un intihar etmiş olamayacağı, genç kadının kaçmaya çalıştığı sırada arkasından ateş edilerek başının arka kısmından vurulduğu, hatta kendini koruyabilmek için ellerini başına doğru getirmeye çalıştığına da yer verildi. Yapılan incelemelerde Erensoy'un cinayetten saatler önce Ayşenur'u atış poligonuna da getirdiği belirlendi.