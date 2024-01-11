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Giriş Tarihi: 12.1.2024

Konyalı miniklerin şivlilik coşkusu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konyalı miniklerin şivlilik coşkusu
Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'da, asırlardır olduğu gibi bu yıl da çocuklar, üç ayların başlangıcını 'şivlilik' adı verilen şekerleme toplama geleneğiyle kutladı. Sabahın erken saatlerinde ellerinde çantaları ile sokaklara akın eden çocuklar, her kapıyı çalıp, şekerlemelerini topladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 220 bin çocuğa şivlilik hediyesi verdiklerini söyledi. Şivlilik kutlamaları, Regaip Kandili'nden önceki gece akşam namazından sonra çocukların anne ve babalarıyla Fener Alayı'nda bir araya gelmesiyle başladı. Büyüklerinin yaktığı ateş etrafında toplanan çocuklar, aileleriyle birlikte kutlamalara katılıp, doyasıya eğleniyor. Çocuklar, Regaip Kandili'nin kutlandığı bu sabah ise ellerindeki poşetlerle sabahın erken saatlerinde sokaklara çıktı. Kapı kapı dolaşan çocuklar, gittikleri yerin bütçesine göre önceden alınıp, hazırlanan şeker, çikolata, gofret gibi atıştırmalıkları topladı. Ellerindeki poşetleri çikolata ve şekerle doldurmanın sevincini yaşayan çocuklar, mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.

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Konyalı miniklerin şivlilik coşkusu
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