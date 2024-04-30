Konya’yı sel ve dolu vurdu

Konya'da etkili olan yağış sele dönüştü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'nde yolda oluşan sel nedeniyle belediye otobüsleri hareket etmekle güçlük çekti. Akşehir, Karapınar ve Kulu ilçelerinde de tarım arazileri ve yollar su altında kaldı. Kulu'nun bazı bölgelerinde sel etkili oldu. Taşkent ilçesinde ise dolu yağışı yaşandı. Fındık büyüklüğünde düşen dolu taneleri ilçeyi beyaza bürüdü. Belediye ekipleri gerekli noktalarda önlemler aldı. Su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde ekipler çalışmalarını yaparak kısa sürede suyu boşalttı. Uzmanlar, yaşanan sel ve sağanak yağışlar sonrasında özellikle Karapınar bölgesinde obruk oluşumuna dikkat çekti.