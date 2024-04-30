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Giriş Tarihi: 1.5.2024

Konya’yı sel ve dolu vurdu

Konya’da sağanak yağmur sele dönüştü. Kulu ilçesinde sel nedeniyle tarım arazileri ve yollar su altında kaldı, üniversite yerleşkesindeki otobüsler gitmekte zorlandı

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Konya’yı sel ve dolu vurdu
Konya'da etkili olan yağış sele dönüştü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'nde yolda oluşan sel nedeniyle belediye otobüsleri hareket etmekle güçlük çekti. Akşehir, Karapınar ve Kulu ilçelerinde de tarım arazileri ve yollar su altında kaldı. Kulu'nun bazı bölgelerinde sel etkili oldu. Taşkent ilçesinde ise dolu yağışı yaşandı. Fındık büyüklüğünde düşen dolu taneleri ilçeyi beyaza bürüdü. Belediye ekipleri gerekli noktalarda önlemler aldı. Su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde ekipler çalışmalarını yaparak kısa sürede suyu boşalttı. Uzmanlar, yaşanan sel ve sağanak yağışlar sonrasında özellikle Karapınar bölgesinde obruk oluşumuna dikkat çekti.
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Konya’yı sel ve dolu vurdu
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