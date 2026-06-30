Köpeğe şiddet cezasız kalmadı

Olay 26 Haziran Cuma günü Denizköşkler Sahili'nde meydana geldi. Sahilde gezdirdiği köpeğe şiddet uygulayan bir şahıs, çevredekilerin cep telefonu tarafından kayda alındı.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Görüntülerde H.E.'nin sahildeki kayalıklar arasında köpeğe defalarca vurduğu anlar ve köpeğin ağlamasına aldırış etmeden eziyete devam ettiği görüldü.

SALDIRGAN CEZAEVİNE KÖPEK BARINAĞA GÖNDERİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri şüphelinin H.E. olduğu tespit etti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E. tutuklandı. Muhafaza altına alınan köpek ise, işlemlerin tamamlanmasının ardından Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü barınağına teslim edildi.