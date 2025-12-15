Köpeği öldüren caniye 5 yıl istendi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde geçtiğimiz yıl yürek sızlatan bir olay meydana geldi. İddiaya göre E.A., Çırçır Mahallesi'nde evinin bahçesindeki sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Şüpheli E.A. ifadesinde tavuklarına zarar vereceğini düşündüğü için korkutma amacıyla ateş ettiğini ancak karanlık nedeniyle yanlışlıkla köpeği vurduğunu öne sürdü. Ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ettiğini kabul eden şüpheli, pişman olduğunu söyledi.İddianamede; eylemin Hayvanları Koruma Kanunu'na aykırı olduğu, şüphelinin hayvana karşı acımasızca davranarak ölümüne sebebiyet vermekten 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.