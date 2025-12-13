Köpeğini terk edene 172 bin TL ceza

Manisa'da sahiplendiği 2 köpeği sokağa atan E.Ş.'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi. Yunusemre ilçesindeki bakımevine getirilen köpeklerden ikisi 25 Kasım'da E.Ş. isimli kadın tarafından evde bakılmak üzere sahiplenildi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde, 2 köpeğin yeniden sokağa bırakılarak açlık ve bakımsızlığa terk edildiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince 'hayvanı sokağa terk etmek' suçundan ilgili şahsa 172 bin 716 TL idari para cezası uyguladı.