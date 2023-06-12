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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Köpek dehşeti!

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Lokman Emre, köpeklerin saldırısına uğradı. Kaçarken düşüp başını yere çarpan genç yoğun bakımda. Öğrenciler defalarca dile getirseler de önlem almayan İzmit Belediyesi’ne tepki gösterdi

ABBAS ÇAKAR
Köpek dehşeti!
Kocaeli Üniversitesi Kampüsü'nde önceki gece sokak köpeği dehşeti yaşandı. Fatma Seher Hanım Kız Yurdu önünde bulunan bazı sokak köpekleri, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Lokman Emre Yurtsever'e saldırdı. Köpeklerden kurtulmaya çalışan genç, istinat duvarından yola atlamak istediği sırada, kafasını yere çarparak ağır yaralandı. Bilincini kaybetmiş bir halde yerde yatan genç, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören gencin durumu ağır.



ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ
Kampüs civarında daha önce köpek saldırısına uğrayan bir kız öğrenci, yaşanılan olay sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda sorunu şu sözlerle dile getirdi:
"Merhaba, Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak güvende değiliz. Üniversite yerleşkesinin içinde ve çevresinde yüzlerce başıboş köpeğin dolaştığına bu okulun öğrencisi, çalışanı ve öğretim görevlisi olan herkes şahit. Amacımız köpeklerin yok edilmesi değil. Bizler sürekli korkarak kampüste gezmek istemiyoruz. Kampüs büyük o kadar köpeğin bakımı ve yemek ihtiyacı karşılanamıyor. Onların yaşam alanı kampüs olmamalı. Şu an bir insan hayatı söz konusu. Bunun ciddiye alınmasını istiyoruz. Bu konuda daha önce de haberler, şikayetler yapıldı ama gereken önem verilmedi. En doğru karar neyse onun yapılmasını istiyoruz ve artık sesimizin duyulmasını istiyoruz."
KOÜ öğrencileri sokak köpekleri sorununu dikkat çekmek için İzmit Belediyesi ve KOÜ ve rektör Nuh Zafer Cantürk'ü de etiketledi.

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