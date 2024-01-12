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Giriş Tarihi: 13.1.2024

Köpekleri iğneyle uyutup buz gibi havada ölüme terk ettiler

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Köpekleri iğneyle uyutup buz gibi havada ölüme terk ettiler
Çanakkale'nin Kepez Beldesi ekipleri sokaklarda yakaladıkları köpekleri iğneyle uyutarak kış gününde donarak ölmeleri için ormana attı. İddiaya göre, Kepez Belediyesi ekipleri, önceki gece geç saatlerde sokak köpeği avına çıktı. Ekipler yakaladıkları köpekleri iğneyle uyutup belediyeye ait araca koydu. Durumu gören bir hayvansever Çanakkale Morpati Derneği'ni aradı. Bunun üzerine olay yerine ulaşan Dernek Başkanı Emine Akın ve hayvanseverler, belediyeye ait aracı durdurarak vahşeti önlemeye çalıştı. Hayvanseverlerin itirazlarını umursamayan ekipler, uyuttukları köpekleri buz gibi havada karla kaplı ormanlık alana attı. Duruma isyan eden Emine Akın, "Onlar bizim ellerimizde büyüyen zararsız hayvanlar. Kepez Belediyesi çalışanları, geceleri hayvanları uyutup donarak ölmeleri için ormana bırakıyor. Bu büyük bir vahşet. Yaşananlar, Belediye Başkanı Birol Arslan'ın umurunda değil" dedi.

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Köpekleri iğneyle uyutup buz gibi havada ölüme terk ettiler
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