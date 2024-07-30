Köpekten kaçarken ayağına demir saplandı

Manisa Akhisar'da kendisine saldıran köpekten kaçmak isteyen 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık sırtüstü düşerek yaralandı. Ayağına demir saplanan ve düşme sonucu nefessiz kalan Kocabıyık hastanede tedavi altına alındı. Genç, 3 gün boyunca gözlem altında tutulacak. Baba Recep Kocabıyık "Hayvan koruyucuları gelsin bizi kurtarsın hadi. Ya bu çocuk ölseydi ne olacaktı? Meclis'te bağırışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar. Benim çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna olacak. Bu şekilde olmaz" dedi.