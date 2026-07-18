Köprülü Kanyon coştu, rafting keyfi başladı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yer alan Köprüçay'da, yağışların ardından su seviyesinin yükselmesiyle rafting turları altın günlerini yaşıyor. Türkiye'nin en önemli rafting merkezlerinden olan kanyonda, kış ve ilkbahar aylarındaki yağışlar debiyi artırdı.

26 YIL ÖNCEKİ SEVİYESİNDE

Su seviyesinin yükselmesiyle nehirdeki akış hızlanınca, parkurdaki "rapid" (akarsuyun hızlı akan bölümü) alanları rafting için daha elverişli hale geldi. Meteoroloji uzmanları, yağışların ardından kanyondaki su seviyesinin 2000'li yılların seviyesine ulaştığını belirterek "Bir yıl önce su olmayan bölgelerde şu anda nehir görüntüsü hakim. Kanyon, 26 yıl önceki coşkun akan gerçek debiye ulaştı. Su hızlı ve hareketli akıyor. Bu da su sporları için ideal" dedi.

HER YIL 600 BİN ZİYARETÇİ

Her yıl ortalama 600 bin kişinin ziyaret ettiği kanyona, temmuz ve ağustosta adeta akın yaşanıyor. Günübirlik turla gelen ziyaretçiler, gezi, yemek ve dinlenme programıyla bölgede ortalama 5 saat vakit geçiriyor. Rafting yapan, kürek çeken, yüzme ve atlama molalarıyla günü doğayla iç içe geçiren ziyaretçiler, bunun yanı sıra cip, ATV ve buggy safari, zipline aktiviteleri ile Tazı Kanyonu ve Selge Antik Kenti gezileri de yapabiliyor. Ziyaretçiler, tarihi köprü çevresinde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Bölge, doğa sporları, kamp ve karavan turizmiyle de öne çıkıyor.