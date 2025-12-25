Kör eden kurşuna 4,5 yıla kadar hapis istendi

Olay, geçtiğimiz 1 Ağustos günü sabaha karşı 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde yaşandı. Berat Poçan, kayınpederi ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar balkonda alkol aldı. Çok gürültü yapınca ihbar üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Poçan, bekçiler A.Ç. ve A.K'ya tehdit ve hakaretlerde bulundu.

İŞÇİYİ GÖZÜNDEN VURUP KÖR ETTİ

Bekçiler, binan önünden biraz uzaklaşıp yakındaki parkta bulunan Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan işçilerin yanına doğru gitti. Bu esnada Berat Poçan, balkondan bekçilerin üzerine doğru tüfekle ateş etti. Saçmalar belediye işçisi Hidayet Zıpır'ın gözüne, göğsüne ve bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Berat Poçan'ı olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hidayet Zıpır sağ gözü görme yetisini kaybetti. Berat Poçan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÖR EDEN KURŞUNA 4,5 YIL HAPİS İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Berat Poçan hakkında, Hidayet Zıpır'a yönelik 'silahla kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca görevli 2 bekçiye yönelik, 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 13 ay 15 güne kadar, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4,5 yıla kadar ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan da verilecek ceza 1 yıldan az olmamak kaydıyla 2 yıla kadar hapsi istendi.

SİZİ ÜNİFORMAMI KURTARACAK' DEYİP ATEŞ ETMİŞ

İddianamede bekçilerin ifadeleri de yer aldı. Bekçiler, "Kendisiyle iletişime geçmek istedik. Ancak bize, 'Sizi vuracağım', 'Kaçmayın yere sereceğim', 'Sizi üniformamı kurtaracak' diyerek tehdit ve hakarette bulundu. Ardından bir el silah sesi duyduk. Parkta görevli olan kişinin yaralandığını gördük" dediler.