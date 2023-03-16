Korku binası

Çerkezköy'deki Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde 2012 yılından beri inşaatı devam eden ve 2022 yılında bazı dairelerinde de vatandaşların yaşamaya başladığı 50 daireden oluşan bina, sahipleri tarafından boşaltılarak terk edildi. İddiaya göre, sahibi gelerek binanın kapı çerçevelerini kırdı ama uyuşturucu müptelaları binayı terk etmedi. Mahalleli birçok kez yetkili birimlere başvurdu ancak hiçbir önlem alınmadı. Gündüz bina çevresinde oynayan çocuklar da emniyetsiz tuğlaların bulunduğu alanlarda tehlikeyle burun buruna kalıyor. Binada bulunan dairelerin oda duvarları yıkılarak içi harabe vaziyette terk edildi. Bina içerisinde yıkılan merdiven duvarları kazaya davetiye çıkarırken, yetkililerin hiçbir önlem almaması mahalleliyi isyan ettirdi. Gültepe Mahalle Muhtarı Seyithan Kaya, "Mahallemizde birçok sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntımızı da birçok toplantımızda kaymakamımıza ve belediye başkanımıza da söyledim. Bir an önce yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyoruz. Bine sahibini ne zaman arasam bizleri oyalıyor" dedi. 2015 yılından beri Gültepe Mahallesi'nde yaşayan bir mahalle sakini de "Bu binada özellikle geceleri çok tehlikeli işler yapılıyor. Uyuşturucu kullanılıyor. Vardiyalı çalışanlar özellikle kadınlar gece işten evlerine gelirken tedirginlik yaşıyor" diye dert yandı. Mahalleli çocukların mahallede rahat oynayamadığını söyledi. Herkes binanın yıkılarak yerine park yapılmasını istedi.