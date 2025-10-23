Korku evinde dehşeti yaşadı

Taksim'de korku evinde bir kadına, yere yatırılarak elektroşok uygulandığı iddia edildi.Arkadaş grubuyla Beyoğlu'nda bir korku evine giden Melike G. ve 5 arkadaşı odalarda kendilerine dokunulmaması şartıyla korku evine girdi. İddiaya göre Melike G.'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Çenesini, boynunu ve ensesini sıkarak kadına elektroşok verdi.Yaşadıklarının etkisiyle şoka uğrayan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı. İşletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, korku evindeki çalışan Baran T.'yi gözaltına aldı.Şüpheli ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini savundu. Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Baran T. serbest bırakılırken Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmeyi mühürledi.