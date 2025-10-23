Korku evindeki dehşette yeni gelişme! Çalışanın pes dedirten ifadesi ortaya çıktı: "Konsepti anlattım kabul ettiler”

Arkadaş grubundan Melike G.'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı.
Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı. Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.'nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, korku evindeki çalışan Baran T.'yi gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.
KONSEPTİ ANLATTIM KABUL ETTİLER
Şüpheli beyanında; "Konsepti anlattım kabul ettiler. Sonra gidip şikayetçi olmuşlar bende anlam veremedim" dediği öne sürüldü