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Giriş Tarihi: 7.6.2023 10:57 Son Güncelleme: 7.6.2023 10:58

Korkunç cinayeti tek tek itiraf etti: Beyzbol sopasıyla öldürmüş, çekçek arabasıyla taşımış sahile götürüp yakmış

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde 1 ay önce yarısı yanmış şekilde bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı. Cesedin bisikletliler derneği üyesi Halil Özdemir’e ait olduğu öğrenilirken Cinayet Büro Ekiplerince yapılan çalışmada ise şüphelinin Özdemir ile sosyal medya üzerinden tanıştığı iddia Etiyopyalı kadın M.E.H. çıktı. Gözaltına alınan kadının bulunduğu yerde Özdemir’e ait kask kamera ele geçirildi. Üzerime yürüdü beyzbol sopasıyla öldürdüm ardından çekçek arabasına koyup sahilde yaktım diyerek korkun cinayeti itiraf eden kadın tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Korkunç cinayeti tek tek itiraf etti: Beyzbol sopasıyla öldürmüş, çekçek arabasıyla taşımış sahile götürüp yakmış

İstanbul Eyüpsultan'da polise giden Halil Özdemir'in kardeşi ağabeyinin 9 Mayıs günü ortadan kaybolduğunu Eyüpsultan'daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını, daha sonra haber alamadıklarını söyledi. Polis Özdemir'i ararken, 11 Mayıs'ta Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Mahallesi'nde yakılarak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Halil Özdemir'e ait olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Özdemir'in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi. Özdemir'in bisikleti ise bulunamadı. Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir'in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Özdemir'in Fatih'te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmalarda, Özdemir'in buluştuğu kadının Etiyopya uyruklu M.E.H. olduğu belirlendi. Polis, günlerce yapılan çalışmayla cinayetin bir numaralı şüphelisi olan kadının izini buldu. M.E.H. 25 Mayıs'ta yakalandı. Evde yapılan aramada, Özdemir'e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.

KORKUNÇ CİNAYET İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüpheli, Halil Özdemir'le olaydan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlattı. M.E.H.'nin iddiasına göre, Özdemir olay günü bir kez daha arayarak buluşmak istedi. Bunun üzerine M.E.H. evinin adresini verdi. Evine gelen Halil Özdemir'in kendisine yakınlaşmak istediğini öne süren M.E.H.'nin, bunun üzerine, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla Özdemir'in başına vurduğunu söylediği belirtildi.

M.E.H., cinayeti itiraf ederken, cesedi bir gün sonra çuvala koyduğunu, çek-çek arabalarla Kazlıçeşme Miting Alanı'na götürdüğünü ve ateşe verdiğini söylediği de öğrenildi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN TUTUKLANDI

Öldürdüğü Halil Özdemir'in bisikletini 3 bin liraya sattığını söylediği öne sürülen M.E.H., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Korkunç cinayeti tek tek itiraf etti: Beyzbol sopasıyla öldürmüş, çekçek arabasıyla taşımış sahile götürüp yakmış
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