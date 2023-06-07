Korkunç cinayeti tek tek itiraf etti: Beyzbol sopasıyla öldürmüş, çekçek arabasıyla taşımış sahile götürüp yakmış

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Halil Özdemir'e ait olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Özdemir'in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi. Özdemir'in bisikleti ise bulunamadı. Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir'in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Özdemir'in Fatih'te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.