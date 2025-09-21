Korkunç ihmal Ebrar’ı öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta oturan H.Y., evinin taşınması için bir firmayla anlaştı. Nakliye firmasının elemanları, önceki gün eşyaların indirilebilmesi için binanın dışına merdivenli bir yük asansörü kurarak çalışmalara başladı. Bu sırada asansöre yüklenen bir koltuk bahçede bulunan Ebrar Aktaş'ın (9) üzerine düştü. H.Y.'nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

ANNESİ İLE YARDIMA GELMİŞ

Ebrar'ın annesiyle birlikte, Menderes'teki evinden Bayraklı'ya taşınan dayısı H.Y.'ye yardıma geldiği ve apartmanın bahçesinde oynarken olayın yaşandığı bildirildi. Bu arada Ebrar Aktaş'ın telefonla çektiği son videosu da ortaya çıktı. Annesiyle birlikte teyzesine giderken cep telefonuyla videosunu çeken küçük Ebrar'ın, "Annemle birlikte teyzoşa gidiyoruz" dediği duyuluyor.

Elindeki su matarasını gösteren ardından da annesini kayda alan Ebrar, daha sonra matarasından suyunu içerken görülüyor. Küçük çocuğun çektiği videoyu izleyenler duygusal anlar yaşadı. Olayın ardından soruşturma kapsamında polis, nakliye firmasının çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G.'yi gözaltına alındı. Ölümü tüm ailesini yasa boğan Ebrar Aktaş'ın cenazesi, dün Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.