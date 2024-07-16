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Giriş Tarihi: 16.7.2024 16:03

Korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı! Baba yaralandı, oğlu öldü!

Korkunç kaza Bolu'da meydana geldi... Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Sarıgül ağır yaralanırken, oğlu Mehmet Sarıgül (27) ise hayatını kaybetti... Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı! Baba yaralandı, oğlu öldü!

Kaza, sabah saatlerinde, Bolu-Mudurnu kara yolunun Gövem köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönünden Mudurnu istikametine giden Hüseyin Sarıgül yönetimindeki 06 NBS 21 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpıp metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hüseyin Sarıgül ile oğlu Mehmet Sarıgül ağır yaralandı. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Sarıgül, hastanede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı! Baba yaralandı, oğlu öldü!
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