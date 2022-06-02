Kornea Nedir? Göz Bölümlerinden Kornea Ne İşe Yarar, Hastalıkları Neler Ve İyileşir Mi?

Kornea çevresel faktörlerin zararlı etkilerinden korunmakla kalmıyor, görme işlevine de büyük ölçüde yardımcı oluyor. Peki, tam olarak kornea nedir? İşte bu sorunun cevabını sizler için derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz. Ayrıca, kornea ne işe yarar hastalıkları neler ve iyileşir mi? gibi konulara da yazımız sayesinde hakim olabilirsiniz.

Kornea Nedir?

Kornea, gözün renkli tabakası olan irisin üzerinde bulunan saydam, damarsız bir dokudur. Gözü dış etkenlerden korurken ışığı odaklamayı sağlar ve böylece iyi bir görüş açısı yaratır. Şeffaf bir tabaka olarak adlandırabileceğimiz göz korneası, göze gelen ışınların ilk olarak karşılaştığı yerdir. Buradan retinaya sağlıklı bir şekilde geçen ışınların ardından görme olayı gerçekleşir.

Korneanın sağlıklı bir yapıda olması, saydamlığını kaybetmemesi bu nedenle oldukça önemlidir. Korneanın saydam bir yapıya sahip olduğunu söylemiştik. Bunun sebebi ise korneada hiçbir şekilde damar ya da damarlı doku bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu da korneanın doku reddine sahip bir parça olduğunu ortaya koyar. Doku reddine sahip olması ise göze giren herhangi bir yabancı maddenin buradan gözde bulunan diğer tabakalara ulaşmasının engellenmesi demektir. Böylece oldukça faydaları olan kornea, son derece avantajları bulunan bir yapıdır.

Kornea Hastalıkları Nelerdir?

Korneanın herhangi bir şekilde zarar görmesi kornea hastalığı yaşanması anlamına gelmektedir. Kornea hastalıklarından en sık karşılaşılanlar; Kuru göz, Keratakonus, Herpetit Keratit, enfeksiyonlar, Kornea skarları ve dejeneratif hastalıklardır. Bu hastalıkların en büyük belirtileri ise; göz sulanması, bulanık görüş açısı, gözde kaşıntı, çapaklanma, kızarıklık, ağrı, ışığa karşı hassasiyet, göz kapağı düşmesi ve sürekli olarak yapılan göz kırpma hareketleri bu hastalıklardan birinin yaşandığına işarettir.

Kornea hastalıklarından en çok merak edileni ise kornea yırtılmasıdır. Kornea yırtılması herhangi bir dış etkenin (tırnak, makyaj fırçası, yabancı madde girişi vs.) kornea tabakasına verdiği zarar sonucunda yırtılma, kesi gibi durumları yaratması sonucunda oluşur.

Kornea yırtılması en sık karşılaşılan kornea hastalıklarından biridir. Peki, kornea yırtılması ne zaman geçer? Kornea yırtılmasının iyileşme süreci, yırtılmanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Eğeri yırtılma küçük çaplı bir yırtılmaysa en fazla 3 gün süresince iyileşebilmektedir. Ancak, bu iyileşme sürecinde gözleri ovalamamak, kaşımamak kısacası dokunmamak iyileşme sürecini hızlandırır. Eğer çizik daha büyük çaplı ise iyileşme süreci bazen bir bazen de iki haftaya kadar çıkabiliyor. Büyük yaralanmalar sonucunda bir göz doktoruna muayene olup ilaçları düzenli olarak kullanmak ve yırtılma yaşanan gözü göz bandı ile kapatmak yine iyileşme sürecini hızlandırırken daha etkili bir iyileşme sonucu elde etmenizi sağlar.