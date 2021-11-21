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Giriş Tarihi: 21.11.2021 19:17

Koronavirüs izni sona eren mahkumlardan af talebi

DHA
Koronavirüs izni sona eren mahkumlardan af talebi

Ankara'da, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan 2020'de açık cezaevlerinden evlerine gönderilen mahkumların 19 aylık pandemi izni, 30 Kasım'da sona erecek. Yeniden cezaevine gitmek istemeyen mahkumlar ve aileleri, Ulus Meydanı'nda bir araya gelerek af talebinde bulundu. İzinli olan mahkum sayısının yaklaşık 91 bin olduğu kaydedildi.

Ankara'da Ulus Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 kişilik grup, pandemi izinleri bittikten sonra cezaevine geri dönmemek için af talebinde bulundu. Grup adına açıklama yapan Mahkum Yakınları Federasyonu üyesi ve mahkum eşi Meral Sertbalat, "Bizler mahkumlarımızın hayatlarından endişe etmekteyiz. İnsan hayatı her şeyin üstündedir. Dünyada birçok ülke çeşitli infaz sistemleri uygulayarak cezaevlerindeki mahkumlara yaşam hakkı vermiştir. Bu konunun bir çözüme ulaştırılmasını istiyoruz" dedi.

'AF İSTİYORUZ'

Pandemi izni kapsamında 91 bin mahkumun evlerine dönerek sosyal hayata adapte olduğunu ifade eden Sertbalat, tekrar cezaevlerine dönmeleri durumunda ailelerin zarar göreceğini belirterek, "Dışarı çıkan mahkumlar bu zamana kadar hiçbir suça karışmamışlardır. Biz kapalıdaki mahkumları çıkarmaya uğraşırken, şimdi 91 bin mahkumun da alınması söz konusu. Hayata adapte olan mahkumlarımızın tüm düzeni bozulacaktır. Bu mahkumlarımızın birçoğu sigortalı işe girip ya da iş yerlerini açıp evlerine ekmek götürmektedir. Bu mahkumların eşlerinden, çocuklarından ayrılmalarını ve kurmuş oldukları düzenlerinin bozulmasını istemiyoruz. Uygulanan pandemi izninin kapalı cezaevlerinde de uygulanmasını istiyoruz. Sayın hükümet yetkililerinin bu konuda bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Kapalıdaki mahkumların eli kolu bağlı olup cezaevlerinde kaderlerine bırakılmıştır. 10 milyon mahkum ailesiyiz. Kapalıdaki mahkumlar, 20-30 metrekare yerlere kapatılıp üzerlerine kapıyı kilitlemekle ıslah olmaz. Hükumetin yapacağı asıl görev onları topluma kazandırmaktır. 10 milyon mahkum yakını olarak mahkumlarımıza af istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından mahkumlar, ellerindeki beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı.

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Koronavirüs izni sona eren mahkumlardan af talebi
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