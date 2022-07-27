Koroplast halka arz talep toplama süreci tamamlandı! Koroplast borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı, kodu!

Koroplast halka arz sürecini tamamladı. Şirket, 78.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 174.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Öte yandan "Koroplast borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne?" soruları yanıt arıyor. İşte Koroplast halka arz sürecine dair detaylar...