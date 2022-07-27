Haberler Yaşam Haberleri Koroplast halka arz talep toplama süreci tamamlandı! Koroplast borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı, kodu!
Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:22 Son Güncelleme: 27.7.2022 11:22

Koroplast halka arz talep toplama süreci tamamlandı! Koroplast borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı, kodu!

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'nin halka arz talep toplama sürecinin sona ermesiyle beraber “Koroplast borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; 4,68 liradan halka arz olan şirket için 114.886 yatırımcı talep gösterdi. Peki, Koroplast borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? İşte tüm detaylar...

Koroplast halka arz talep toplama süreci tamamlandı! Koroplast borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı, kodu!

Koroplast halka arz sürecini tamamladı. Şirket, 78.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 174.600.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Öte yandan "Koroplast borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne?" soruları yanıt arıyor. İşte Koroplast halka arz sürecine dair detaylar...

KOROPLAST BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz edilen Şirket payları 28/07/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 4,68 TL/pay baz fiyat, "KRPLS.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

TALEP TOPLAMA SÜRECİNİ TAMAMLADI!

4,68 liradan halka arz olan Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri için 114.886 yatırımcı talep gösterdi. Tahsisat oranına göre, %25 oranla 16.700.000 adet payın satışı, 111.385 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı'ya yapıldı.

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Koroplast halka arz talep toplama süreci tamamlandı! Koroplast borsada ne zaman işlem görecek? İşte hisse fiyatı, kodu!
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