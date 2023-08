Kösedağ, bir kez daha güven tazeledi

Ağrı Barosu Konferans ve toplantı Salonunda yapılan ASKF 6. Olağan Genel Toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunması ile başladı.

'SPORUN, BÖLGESİ, MEMLEKETİ, MEŞREBİ OLMAZ'

Bingöl ASKF Başkanı Aliekber Alimoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı genel kurula, oylama öncesi telefonla bağlanan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez, sporun birleştirici yönüne vurgu yaparak: "Ben Ağrı'ya özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu'ya yapılan kongrenin hayırlar getirmesini diliyorum. Daha öncede Ağrı'yı 3 ya da 4 kere ziyaret etmiş biri olarak, oradaki bütün katılımcı kulüplere, dışardan gelip orada misafir olan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi bir kez daha sunmak istiyorum. Onlar bizler için çok değerli. Ben bu değeri de sözde değil özde ifade etmiş, realite de gerçekleştirmiş bir arkadaşınız ve başkanınızım. İlk başkan olduğumda Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da çok gezdim. Hatta bazı arkadaşlar bizlerin Doğulu olduğunu düşündü. Fakat onlara da şu mesajı verdik. Sporun, bölgesi, memleketi, meşrebi olmaz. Spor bu ülkenin bir paydasıdır ve her kesimin sarılması gereken, bu toplumu ileri götürecek bir unsurdur. Dolayısıyla da bu duygularımı da genel kurulla paylaşmak istiyorum. Sporla, güzel imtihanlar verelim ve imtihanları kazanalım. İlk önce dünyadaki adamlık imtihanını kazanalım. Sonra yapacağımız hizmetlerin kalıcı olmasını Allah bize nasip etsin" dedi.

'ŞU ALEMDE İNSAN GÖNLÜNE DOKUNMAYAN HİÇ BİR İŞİN DEĞERİ YOKTUR'

ASKF Başkanı Erkan Kösedağ da genel kurula hitaben yaptığı konuşmasında, 5 dönemlik başkanlık süresi boyunca, Ağrı'da sporun büyük bir atılım yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi: "Şu alemde insan gönlüne dokunmayan hiç bir işin değeri yoktur' şiarıyla gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Biz buna böyle inandık. Gönüllere girmek için çalıştığımızdan dolayı yaptıklarımızı tanıtıyor ama bunları bir reklam malzemesine dönüştürmüyoruz. Gönüllere dokunan sadece biz değiliz aslında. Bugün bu salonda bulunan antrenörler, kulüp başkanları, kulüp idarecileri. Eşinin bileziklerini bozduran, bankadan kredi çekmiş borçlanmış , ödeyememiş, yapacağı transfer için çoluk çocuğunun rızkını harcamış, esnafa borçlanmış amatör bir ruhla idare ediliyor bu camia. Sorarım size bundan daha büyük bundan daha fazla gönüle dokunmak olabilir mi ? Atasözlerine bile ters düşecek bir şey yapıyoruz. Hani derler ya önce can sonra canan diye. Kimdir can. Evlatlarımız. Kimdir canan, başkasının çocuklarıdır. Bizim için kendi canımız olan çocuklarımızı, başkasının çocuklarına feda ettik. Bundan daha büyük bir fedakarlık daha büyük bir gönül işi olamaz. İşte gönüllere girmek bu. Amatör camianın da doğasında fedakarlık var, özveri var, samimiyet var. Değerli dostlar 21 Mayıs 2006'da dönemin delegeleri gitmediğim halde beni başkan seçtiler. İlk gün bana görev tevdi eden genel kurul üyelerini mahcup etmedim. Verdikleri bayrağı gururla taşıyarak, çıtayı hep yukarıya çıkarmak için yol arkadaşlarımla birlikte çalıştım, çabaladım. 18 yıl gururla bu bayrağı taşıma gerçekten gurur verici bir durum. Bana 5 dönemdir bu gururu yaşatan tüm delegasyona teşekkür ediyorum. Onların destekleri ile amatör sporu bu şehirde ASKF'yi önemli bir noktaya getirdik. Bundan sonrada çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem, U-13 müsabakalarını nasipse başlatıyoruz. Çok önemli bir hamle bu. Ağrı futbolunu geleceğe taşıyacak önemli bir çalışma. Bakın dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama her ilçede bir altyapı hareketliliği başladı. Bundan 3-4 yıl sonra Ağrı bölgede tüm şehirlerin önünde bir noktaya gelecek. U-14 takımımız ilk turda Muş'u, Bitlis'i, Batman'ı eleyip tur atlamıştı. Gelen sporculara ilk olarak şunu dedim. Biz eskiden bu takımlara yenilir üç beş yer geri gelirdik. Artık onları rahat yeniyoruz. Ama bizim hedefimiz kesinlikle bu iller olmamalı. Biz Ankara'nın, Sivas'ın, Diyarbakır'ın, İstanbul'un takımları ile mücadele edecek düzeye gelmeliyiz. Bu hayalimiz çok uzakta olmayacak buna emin olunuz. Yeni dönemde sponsorluk ile ilgili farklı bir çalışma yürüteceğiz. Kulüplerin sorunlarının çözümü için çalışacağız. Yeni sezonda özellikle il merkezinde yaşanan araç sıkıntısını çözme gayretimiz olacak. Belediye başkanımız ile görüştük. Belirli bir planlama ile hafta sonlarında ücretsiz araç tahsisi sözünü aldık. İlk maçlarla bu desteği sağlayacağız. Belediyemiz biz amatörlerin yüküne ortak olacak. Ben bu vesile hem mevcutta destek veren ilçe belediye başkanlarına hem de Ağrı Belediye Başkanımız Metin Karadoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Tesisleşmede hamleler yaşanıyor. Amatör futbolda her ilçemizde sahalar mevcut. Hamdolsun, çalışıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte üretiyoruz. Daha fazla çocuğumuzu mutlu etmek, daha fazla çocuğa ulaşmak için tüm arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla mücadeleye ve gayrete devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından, gerçekleştirilen oylamada, seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Erkan Kösedağ, 6'ıncı kez başkan olarak seçildi.

Genel kurula, Ağrı Belediye Başkan Vekili Yılmaz Karaoğlan, AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (BESYO) Dekanı Prof.Dr. Gökhan Bayraktar, ASTOP Başkanı Mehmet Salih Aydın, İl Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Zeki Çelik, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Van TFF Bölge Müdürü Cengiz Polater, Erzurum TFF Bölge Müdürü Metin Çodur, Bingöl ASKF Başkanı Aliekber Alimoğlu, Iğdır ASKF Başkanı Filit Yıldırım, kulüp başkanları, delege ve sporcular katıldı.