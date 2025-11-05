Köşklerin restorasyonu yılan hikayesine döndü! İBB’nin iş bilmezliği yüzünden yıldız parkı köşkleri 7 yıldır kapalı

İstanbul'un en önemli tarihî rekreasyon alanlarından Yıldız Parkı, yıllarca yerli-yabancı binlerce ziyaretçinin vazgeçilmez durağıydı. Parkın sembol yapıları olan Malta ve Çadır köşkleri ise hem mimarileri hem de sundukları hizmetle şehrin kültür turizmine canlılık katıyordu. Ancak CHP yönetimindeki İBB'nin bitmek bilmeyen restorasyon süreci, bu iki köşkü adeta kaderine terk etti. İstanbullular, 7 yıldır kapalı tutulan köşkleri yalnızca uzaktan seyretmek zorunda kalıyor. Yıldız Parkı'ndaki köşklerin ihyasına yönelik projeler aslında yıllar önce tamamlandı. Çadır Köşkü'nün restorasyon projesi 2018'de, Malta Köşkü'nün ise 2022'de Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Geriye sadece uygulama kaldı. Fakat İBB yönetiminin 2019'da değişmesinin ardından süreç adeta durdu.
İBB, 2021 yılında Çadır Köşkü'nde restorasyon başlatıldığını duyurdu, sosyal medya üzerinden videolar servis etti. Buna rağmen ortada ne tamamlanmış bir iş ne de vatandaşa açılmış bir köşk var. Aksine, alanda herhangi bir faaliyetin olmadığı rahatlıkla gözlemleniyor. Malta Köşkü'nde ise vitrinlik, sınırlı müdahaleler dışında kayda değer hiçbir çalışma yapılmadı.
İstanbullular ise sürece tepkili. "Bakanlık projeyi onayladıysa neden hâlâ kapalı?", "7 yılda bir köşk ayağa kalkamıyorsa ortada ciddi bir yönetim sorunu vardır" yorumları sosyal medyada sıkça dile getiriliyor.
Vatandaş, "Köşkler bilerek mi bekletiliyor?" sorusunun karşılık bulmasını istiyor. Yıldız Parkı'nın gözbebeği olan Malta ve Çadır köşkleri, İBB'nin sınıfta kalan restorasyon süreci nedeniyle yıllardır kapalı. Kent kültürünün simge yapılarından olan bu tarihî mekânlar, hizmete açılacağı günü bekliyor. Ancak mevcut tablo, bekleyişin daha da uzayacağına işaret ediyor.