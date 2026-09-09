Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Cansız bedeni inşaatta bulundu!

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Cami Sokak'taki boş bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede uzun yıllardır sokakta yaşadığı öğrenilen Dursun Y.'nin (57) cansız bedeni, çevreye yayılan kötü koku üzerine vatandaşların ihbarda bulunmasıyla fark edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, cansız bedenin 10 günden uzun süredir inşaatta bulunduğu değerlendirildi. Dursun Y.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En son 15 gün önce burada gördük. Canının bir şey istemediğini söyledi. O günden sonra da bir daha görmedik. Birkaç gündür oradan kokular geliyordu. Arkadaşlar da durumu ekiplere bildirmiş. Ekipler gelip baktılar. Ölmüş. Ekipler bize resimlerini gösterdi. Biz teşhis ettik" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.