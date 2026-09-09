Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Cansız bedeni inşaatta bulundu!

En son 15 gün önce burada gördük. Canının bir şey istemediğini söyledi. O günden sonra da bir daha görmedik. Birkaç gündür oradan kokular geliyordu. Arkadaşlar da durumu ekiplere bildirmiş. Ekipler gelip baktılar. Ölmüş. Ekipler bize resimlerini gösterdi. Biz teşhis ettik" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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