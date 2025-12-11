Cani koca vahşeti kameraya yansımıştı: Ayşenur’u sırtından bıçakladı! Kan donduran detayları ablası anlattı

Diyarbakır'da yaşayan Uzman Çavuş Yasin Bölükbaşı (28) ile eşi Ayşenur Bölükbaşı (25) sekiz yıldır evliydi. Ancak iddiaya göre Yasin Bölükbaşı birkaç yıl önce sanal kumar bağımlılığı geliştirdi. Bu yılın başında oynadığı bir oyunda yüklü para kaybedince eve giderek, Ayşenur'u üç çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövdü. Genç kadının burnu kırıldı, kafasında çatlak oluştu ve gözleri morluklarla doldu. Şiddetten kaçan Ayşenur, üç çocuğunu da alarak babasının Yozgat Çekerek'teki köy evine sığındı ve boşanma davası açtı.
Ayşenur Bölükbaşı
VAHŞET ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Dava sürerken Yasin Bölükbaşı, "barışma" bahanesiyle genç kadını rahatsız etmeyi sürdürdü. 10 Aralık Pazartesi günü saat 13.15'te yine konuşmak istediğini söyleyerek köy evine gitti ancak bu kez dehşet saçtı. Yanında getirdiği bıçakla hem eşine hem de kayınbabasına saldırdı. Ayşenur'u saçından sürükleyerek sırtından bıçaklayan Bölükbaşı, bıçağı almaya çalışan kayınbabasının ise ayağını kırdı. Vücudunda kesikler oluştu, bu kesiklere 9 dikiş atıldı. Saldırı anına ait kamera ait güvenlik kayıtları ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Yasin Bölükbaşı'ın eve geldiği, sonrasında da balkon kapısı kırdığı ve aileye bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.
5 YAŞINDAKİ BATUHAN ANNESİNİ KÜREKLE SAVUNDU
O anlara tanıklık eden küçük Batuhan, annesini korumak için eline aldığı kürekle saldırgana karşı durmaya çalıştı. Ancak çocuğun çabası saldırıyı engelleyemedi. Genç kadın aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılırken, köylülerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı.
Ayşenur Bölükbaşı ağır yaralı halde Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Yasin Bölükbaşı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yasin Bölükbaşı
"BALKON KAPISINI KIRIP İÇERİ GİRDİ"
Yaşananların ardından sesini duyurmak isteyen Ayşenur'un ablası Sevda Kırık SABAH'a konuştu, "Bir buçuk sene önce Ayşe babamın yanına yerleşti ama Yasin onu yine rahat bırakmadı. Uzman çavuştu, görevinden uzaklaştırıldı. Daha önce de eve gelip Ayşe'nin telefonunu gasp etti. Kardeşimin telefonunda onun uyuşturucu kullandığına dair görüntüler vardı, telefonu alıp hepsini yok etti. Sürekli barışmak istiyordu. Son olarak pazartesi günü yine arayıp 'gel konuşalım' dedi, kardeşim kabul etmedi. Babam bakkaldı, annem Ayşe ve çocuklar evdeydi. Ayşe çelik kapıyı kilitledi ama bu kez Yasin balkon kapısını kırıp içeri girdi. Kardeşim kaçmaya çalıştı, kapıda yakalayıp saçından çekti, sırtından bıçakladı. Tam boğazına saplayacakken babam müdahale edip bıçağı aldı. Ardından yaşanan arbede sırasında babamın ayağı kırıldı, dokuz dikiş atıldı, kaburgalarında da kırık var. Sesimiz duyulsun, gereken cezanın verilmesini istiyoruz."