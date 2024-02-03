Haberler Yaşam Haberleri Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu
Giriş Tarihi: 3.2.2024 13:27 Son Güncelleme: 3.2.2024 14:10

Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu

aTV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol’da programı güzel bir kavuşmaya sahne oldu. Esra Erol’da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer’in henüz 2 yaşındayken annesi tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını söyleyerek yardım istedi. Genç kızın yardım çığlığından kısa süre sonra bulundu. Selin Yıldırım adını taşıyan genç kız, hem babasına hem kardeşine kavuştu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu

Esra Erol'da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer'in annesi Sevgi Yılmazer tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını ifade etti. Yıllardır kardeşini arayan Fatma Çay, "İçimde çok büyük bir yangın var. İnsan görmediği birini de özleyebiliyormuş.

Bana umut olun" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Aleyna Yılmazer olarak bildikleri kız kardeşinin adının aslında Selin Yıldırım olduğunu söyleyen Esra Erol, güzel haberi canlı yayında verdi.

Fatma Çay'ın kız kardeşi kısa süre içerisinde bulundu. Stüdyoda kavuşan abla kardeş, uzun süre hasret giderdi. Güzel bir ailede büyüdüğünü ifade eden Selin, gözyaşlarına hakim olamadı. Baba İsmail bey de yıllar sonra kızına kavuştu. "Esra hanımdan Allah razı olsun. Bizi kavuşturdu." dedi. Esra Erol, "Konuların çözümlenmiş olması beni çok mutlu ediyor.

Seyircilerim sayesinde. İyi ki varsınız." diyerek izleyicilerine teşekkür etti ve bilgilerin tamamen örtüştüğünü ama DNA testi yapılması gerektiğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA