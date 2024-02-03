Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu | Video
ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol’da programı güzel bir kavuşmaya sahne oldu. Esra Erol’da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer’in henüz 2 yaşındayken annesi tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını söyleyerek yardım istedi. Genç kızın yardım çığlığından kısa süre sonra bulundu. Selin Yıldırım adını taşıyan genç kız, hem babasına hem kardeşine kavuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:28
Gebze'de alev alev yanan fabrika böyle görüntülendi | Video 03.02.2024 | 16:39
11:32
03:33
'Palalı Sabri' cinayeti soruşturması: 8 gözaltı | Video 03.02.2024 | 15:44
01:11
İstanbul’a gidecekti, eşi tarafından cansız bedeni bulundu | Video 03.02.2024 | 15:46
00:10
Yem yüklü tır yoldan çıktı: 2 yaralı | Video 03.02.2024 | 15:43
04:49
İstanbul’daki cinayetin faili 7 yıl sonra Elazığ’da yakalandı | Video 03.02.2024 | 14:44
00:54
Son Dakika: Kocaeli Gebze'de fabrika yangını! | Video 03.02.2024 | 14:30
02:15
00:46
Kaynak makinasının içinden uyuşturucu ele geçirildi | Video 03.02.2024 | 14:33
18:38
Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.02.2024 | 14:18
00:07
Uyuşturucu yapımında kullanılan 88 bin tablet yakalandı | Video 03.02.2024 | 13:41
02:32
00:16
01:09
İzmir’de ev alev alev yandı: 3 kişi dumandan etkilendi | Video 03.02.2024 | 11:19
01:43
03:09
"Sibergöz-21” operasyonunda tutuklu sayısı 33'e çıktı | Video 03.02.2024 | 11:19
00:22
03:55
Düz kontak şebekesine polis operasyonu | Video 03.02.2024 | 10:53
00:29
Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı | Video 03.02.2024 | 10:47
00:35
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 03.02.2024 | 10:35