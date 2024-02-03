Video Yaşam Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu | Video
Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu | Video

Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu | Video

03.02.2024 | 16:21

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol’da programı güzel bir kavuşmaya sahne oldu. Esra Erol’da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer’in henüz 2 yaşındayken annesi tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını söyleyerek yardım istedi. Genç kızın yardım çığlığından kısa süre sonra bulundu. Selin Yıldırım adını taşıyan genç kız, hem babasına hem kardeşine kavuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gebze’de alev alev yanan fabrika böyle görüntülendi | Video 05:28
Gebze'de alev alev yanan fabrika böyle görüntülendi | Video 03.02.2024 | 16:39
Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu | Video 11:32
Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu | Video 03.02.2024 | 16:21
’Palalı Sabri’ cinayeti soruşturması: 8 gözaltı | Video 03:33
'Palalı Sabri' cinayeti soruşturması: 8 gözaltı | Video 03.02.2024 | 15:44
İstanbul’a gidecekti, eşi tarafından cansız bedeni bulundu | Video 01:11
İstanbul’a gidecekti, eşi tarafından cansız bedeni bulundu | Video 03.02.2024 | 15:46
Yem yüklü tır yoldan çıktı: 2 yaralı | Video 00:10
Yem yüklü tır yoldan çıktı: 2 yaralı | Video 03.02.2024 | 15:43
İstanbul’daki cinayetin faili 7 yıl sonra Elazığ’da yakalandı | Video 04:49
İstanbul’daki cinayetin faili 7 yıl sonra Elazığ’da yakalandı | Video 03.02.2024 | 14:44
Son Dakika: Kocaeli Gebze’de fabrika yangını! | Video 00:54
Son Dakika: Kocaeli Gebze'de fabrika yangını! | Video 03.02.2024 | 14:30
Ormanlık alanda yakılan lastikler itfaiye ve jandarmayı alarma geçirdi | Video 02:15
Ormanlık alanda yakılan lastikler itfaiye ve jandarmayı alarma geçirdi | Video 03.02.2024 | 14:33
Kaynak makinasının içinden uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:46
Kaynak makinasının içinden uyuşturucu ele geçirildi | Video 03.02.2024 | 14:33
Alev Alatlı’ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlandı | Video 18:38
Alev Alatlı'ya veda! Alatlı son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.02.2024 | 14:18
Uyuşturucu yapımında kullanılan 88 bin tablet yakalandı | Video 00:07
Uyuşturucu yapımında kullanılan 88 bin tablet yakalandı | Video 03.02.2024 | 13:41
Polis işyerindeki çelik kasada 4 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi | Video 02:32
Polis işyerindeki çelik kasada 4 tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi | Video 03.02.2024 | 13:21
Su borusu patladı, yollar göle döndü: Tankerin sürüklendiği anlar kamerada | Video 00:16
Su borusu patladı, yollar göle döndü: Tankerin sürüklendiği anlar kamerada | Video 03.02.2024 | 11:19
İzmir’de ev alev alev yandı: 3 kişi dumandan etkilendi | Video 01:09
İzmir’de ev alev alev yandı: 3 kişi dumandan etkilendi | Video 03.02.2024 | 11:19
Kadın yolcu, taksiciye böyle saldırdı: Videoyu silersen ücreti ödeyeceğim | Video 01:43
Kadın yolcu, taksiciye böyle saldırdı: "Videoyu silersen ücreti ödeyeceğim" | Video 03.02.2024 | 12:10
Sibergöz-21” operasyonunda tutuklu sayısı 33’e çıktı | Video 03:09
"Sibergöz-21” operasyonunda tutuklu sayısı 33'e çıktı | Video 03.02.2024 | 11:19
Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yağ şişeleri içinde 6 tonu aşkın metamfetamin yakalandı | Video 00:22
Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yağ şişeleri içinde 6 tonu aşkın metamfetamin yakalandı | Video 03.02.2024 | 11:18
Düz kontak şebekesine polis operasyonu | Video 03:55
Düz kontak şebekesine polis operasyonu | Video 03.02.2024 | 10:53
Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı | Video 00:29
Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı | Video 03.02.2024 | 10:47
Bursa’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 00:35
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 03.02.2024 | 10:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA