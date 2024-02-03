Köy evinin bahçesine bırakılmıştı... 21 yıl sonra Esra Erol’da bulundu | Video

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol’da programı güzel bir kavuşmaya sahne oldu. Esra Erol’da programına katılan 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşi Aleyna Yılmazer’in henüz 2 yaşındayken annesi tarafından Düzce Koçyazı köyünde bir evin bahçesine bırakıldığını söyleyerek yardım istedi. Genç kızın yardım çığlığından kısa süre sonra bulundu. Selin Yıldırım adını taşıyan genç kız, hem babasına hem kardeşine kavuştu.