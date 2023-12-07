Kozan modern canlı hayvan pazarına kavuşuyor

Kozan Belediyesi'nin yer tahsisi yapmasının ardından geçen yıl tasarım ihalesi yapılan Canlı Hayvan Pazar Yeri'nin 2023 yılı ortasında da yapım ihalesi gerçekleştirildi. 13 bin 372 metrekare alanda 350 büyükbaş ve 2400 küçükbaş hayvan kapasiteli olacak pazar yerinde 2000 metrekare alan kapalı olacak. Canlı Hayvan Pazarı Yeri tesisi içerisinde alıcı ve satıcıların konaklamasına imkân sağlayacak 14 yatak kapasiteli konaklama ünitesi, sosyal tesis, idari bina, ahır, yem, karantina, kantar ve otopark gibi birimler de bulunacak.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kozan'ın yapılacak hayvan pazar yeri ile canlı hayvan alım satımında cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti. Pazar yerinin Saimbeyli, Feke, Aladağ, İmamoğlu, Kadirli ilçelerindeki üreticilere hizmet vereceğini kaydeden Kökçüoğlu, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında kamu altyapı yatırımı olarak daha önce Tufanbeyli ilçesine kapalı Yöresel Ürün Pazar Yeri yaptık. Kozan Belediyemize böyle bir teklif götürüldüğünde onların da olumlu yaklaşım göstermesi ve yer tahsisi yapmasıyla Kozan'a yapılacak Canlı Hayvan Pazar Yeri, Tufanbeyli'den fiziki olarak daha büyük olacak. Bir yıl gibi kısa sürede tamamlayarak pazar yerini bölge üreticilerimizin kullanımına sunmayı planlıyoruz" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da belediye olarak eski hayvan pazarı yerini proje kapsamında daha modern bir pazar yeri yapımı için tahsis ettiklerini, pazar yerinin tamamlanmasıyla Kozan'da canlı hayvan alım satımının canlanacağını ve Kozan'ın canlı hayvan borsası haline geleceğini ifade etti. Özgan, "Kozan tarımın yanı sıra hayvancılığın da yoğun olarak yapıldığı bir ilçe. Burada modern bir canlı hayvan pazar yeri olması hayvan alım satımı yapmak isteyenler için de cazip hale getirecek. Çevre ilçeler ve köylerden yoğun bir canlı hayvan sirkülasyonu olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kozan Canlı Hayvan Pazarı'nın yapımı için yüklenici firmaya 6 Aralık 2023 tarihi itibariyle yer teslimi yapıldı. 365 gün yapım süresi belirlenen pazar yerinin yapımının 2024 yılı kurban bayramı öncesinde bitirilmesi hedefleniyor. Pazar yeri yapımı tamamlandıktan sonra işletilmek üzere Kozan Belediyesi'ne devredilecek.