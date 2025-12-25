KPSS-2025/2 son tercih başvurusu günü! ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından 18 Aralık'ta başlatılan KPSS-2025/2 merkezi atama tercihleri, bugün (25 Aralık 2025) itibarıyla sona eriyor. Adaylar, 2024-KPSS puanlarını kullanarak 30 farklı tercih hakkını sisteme giriyor. Tercih süresinin bitimine sayılı saatler kala, gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Geçmiş yıllardaki merkezi atama takvimleri incelendiğinde, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını kısa süre içinde duyurduğu görülüyor. İşte adayların merakla beklediği o takvim ve sonuç sorgulama rehberi.