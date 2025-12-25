Haberler Yaşam Haberleri KPSS TERCİHLERİNDE SON GÜN! ÖSYM ile KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 19:08

KPSS TERCİHLERİNDE SON GÜN! ÖSYM ile KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

Kamu kurumlarına merkezi yerleştirme için beklenen KPSS-2025/2 tercih sürecinde sona gelindi! ÖSYM takvimine göre bugün, tercihlerin yapılabileceği son gün. Binlerce aday, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleşebilmek için sisteme kilitlenmiş durumda. Peki, KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih işlemleri saat kaça kadar sürecek? İşte yerleştirme sonuçlarına dair tahminler ve başvuru ekranına dair tüm detaylar.

ÖSYM tarafından 18 Aralık'ta başlatılan KPSS-2025/2 merkezi atama tercihleri, bugün (25 Aralık 2025) itibarıyla sona eriyor. Adaylar, 2024-KPSS puanlarını kullanarak 30 farklı tercih hakkını sisteme giriyor. Tercih süresinin bitimine sayılı saatler kala, gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Geçmiş yıllardaki merkezi atama takvimleri incelendiğinde, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını kısa süre içinde duyurduğu görülüyor. İşte adayların merakla beklediği o takvim ve sonuç sorgulama rehberi.

KPSS-2025/2 SON BAŞVURU GÜNÜ VE SAATİ

Tercih işlemleri için bugün son fırsat! Adayların dikkat etmesi gereken kritik saatler şu şekilde:

Tercih Bitiş Tarihi: 25 Aralık 2025 (Bugün)

Son Saat: 23:59

Tercih Ücreti Ödeme: Tercihlerini yapan adayların, yerleştirme ücretini (130 TL) yatırması gerekmektedir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz yıllarda sonuçların 2 hafta içerisinde açıklandiği görülüyor.

Adaylar sonuçlarını açıklandığı andan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS-2025/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

