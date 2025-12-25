KPSS TERCİHLERİNDE SON GÜN! ÖSYM ile KPSS-2025/2 tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından 18 Aralık'ta başlatılan KPSS-2025/2 merkezi atama tercihleri, bugün (25 Aralık 2025) itibarıyla sona eriyor. Adaylar, 2024-KPSS puanlarını kullanarak 30 farklı tercih hakkını sisteme giriyor. Tercih süresinin bitimine sayılı saatler kala, gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. Geçmiş yıllardaki merkezi atama takvimleri incelendiğinde, ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarını kısa süre içinde duyurduğu görülüyor. İşte adayların merakla beklediği o takvim ve sonuç sorgulama rehberi.
Tercih işlemleri için bugün son fırsat! Adayların dikkat etmesi gereken kritik saatler şu şekilde:
Tercih Bitiş Tarihi: 25 Aralık 2025 (Bugün)
Son Saat: 23:59
Tercih Ücreti Ödeme: Tercihlerini yapan adayların, yerleştirme ücretini (130 TL) yatırması gerekmektedir.
ÖSYM, KPSS 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı.
Geçtiğimiz yıllarda sonuçların 2 hafta içerisinde açıklandiği görülüyor.
Adaylar sonuçlarını açıklandığı andan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.