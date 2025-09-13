KPSS ATAMA ve TABAN PUANLARI || KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile nereye girilir?

Kamu kurumlarına atanmak isteyen adaylar için KPSS puanları büyük önem taşıyor. Özellikle 60'tan 90'a kadar farklı puan aralıklarında hangi kurumlara girilebileceği adayların gündeminde. KPSS atama sürecinde taban puanlar ve yerleşme ihtimalleriyle ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile nereye girilir?
KPSS atama puanları henüz belli olmadı. Atama puanları ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS kılavuzu ile netlik kazanacak.
Kontenjan ve şehirlere göre atama puanları değişiyor. Diğer yandan KPSS tercih işlemlerinin geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor.
İşte geçtiğimiz senenin puanları
KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
2025 KPSS'de elde edilen puanlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Ancak öğretmen adayları için bu süre daha kısa tutulmuş olup, 2025 KPSS Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nden alınan puanlar yalnızca bir yıl geçerli olacak.
Belirlenen geçerlilik süresi içinde yeni bir sınav yapılmazsa, mevcut puanlar bir sonraki sınavın sonuçları açıklanıncaya kadar geçerli sayılmaya devam edecek.