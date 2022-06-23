Haberler Yaşam Haberleri KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi 2022: ÖSYM ile Ortaöğretim ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor ve ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 23.6.2022 11:21

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi 2022: ÖSYM ile Ortaöğretim ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor ve ücreti ne kadar?

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi 2022: ÖSYM ile Ortaöğretim ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor ve ücreti ne kadar?

Lisans başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından şimdi ortaöğretim ve ön lisans için KPSS başvuru yapılacak. Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS başvuruları ve sınav tarihleri bu noktada araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. İnternet üzerinden, “KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt arayanlar KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi ÖSYM bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirler.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim ve ön lisans başvuruları için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen binlerce vatandaş ÖSYM takvimi doğrultusunda söz konusu sınava katılım gösterecek. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınmasının ardından şimdi sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. Peki; KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi 2022.

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

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KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi 2022: ÖSYM ile Ortaöğretim ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor ve ücreti ne kadar?
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