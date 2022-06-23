KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi 2022: ÖSYM ile Ortaöğretim ve ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor ve ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim ve ön lisans başvuruları için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen binlerce vatandaş ÖSYM takvimi doğrultusunda söz konusu sınava katılım gösterecek. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınmasının ardından şimdi sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. Peki; KPSS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor? İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri takvimi 2022.