"KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı" 18 Eylül Pazar gününün en önemli konularından bir tanesi olacak. 81 il merkezinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın ardından binlerce katılımcı "KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusuna yanıt arayacak. KPSS sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki günlerde erişime açılması beklenirken resmi tarih henüz belli olmadı.