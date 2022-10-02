KPSS ÖABT YORUMLARI 2022: KPSS ÖABT soruları zor muydu kolay mıydı, nasıldı? İşte sosyal medyadan sınav yorumları

KPSS ÖABT yorumları sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Öğretmen olmak isteyen adayların girdiği Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ardından KPSS ÖABT soruları zor muydu kolay mıydı, nasıldı soruları yanıt arıyor. KPSS ÖABT sınav yorumları Twitter ve Instagram'da paylaşılmaya başladı. İşte, KPSS 2022 hakkında soru yorumları…
2022 KPSS ÖABT ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
KPSS 2022 oturumları arasında yer ÖABT sınavı sabah ve öğle oturumları ile gerçekleşecek. İşte 2022 KPSS ÖABT sınav yorumları:
"Pdr alan sınavından ciktim yer yer kolay sorular vardı ama kolay görünümlü iki şık arasında bırakan sorular da vardı. Neyse 2023 kpss görüşmek üzere"