KPSS ortaöğretim sınavı zor muydu, kolay mıydı soruları sınavdan çıkış yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Lise mezunu vatandaşların tercih ettiği KPSS ortaöğretim sınavı saatler 10.15'de başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de sınavdan çıkan adaylar, KPSS ortaöğretim sınavı zor muydu, kolay mıydı sorularını araştıracak. Peki, 2022 KPSS yorumları ile sorular nasıldı?