KPSS ortaöğretim sınavı zor muydu, kolay mıydı soruları sınavdan çıkış yapan adaylar tarafından merak ediliyor. Lise mezunu vatandaşların tercih ettiği KPSS ortaöğretim sınavı saatler 10.15'de başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu sene de sınavdan çıkan adaylar, KPSS ortaöğretim sınavı zor muydu, kolay mıydı sorularını araştıracak. Peki, 2022 KPSS yorumları ile sorular nasıldı?
KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 güncel KPSS sınav takvimine göre; KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM'den yapılan açıklamada "06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.
KPSS ORTAÖĞRETİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.