KPSS sınav takvimi 2022: KPSS sınav takvimi ile ÖABT, DÖBT, ön lisans, lisans ve alan sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavının iptal edilmesinden sonra yeni KPSS sınav takvimi yayımlandı. Böylece sınavların tarihleri ertelendi. Adaylarda KPSS sınav takvimi ile KPSS sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusunu yöneltiyor. Ön lisans için başvurular devam ediyorken, lisans sınavının tarihi de belli oldu. İşte yeni ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi ile sınav başvuru ve tarihleri