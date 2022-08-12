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Giriş Tarihi: 12.8.2022 15:52

KPSS sınav takvimi 2022: KPSS sınav takvimi ile ÖABT, DÖBT, ön lisans, lisans ve alan sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

Yeni KPSS sınav takvimi geçtiğimiz günlerde ÖSYM’nin sitesinden paylaşıldı ve sınavların tarihleri değişti. Lisans sınavının iptal edilmesinden sonra sınavların tarihleri kaydırıldı. Adaylar da KPSS sınavları ne zaman yapılacak sorusunu mutlaka soruyor. 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimine bakıldığında ÖABT, DÖBT, lisans, önlisans ve alan sınavı ne zaman yapılacak sorusunun bilgisi veriliyor. İşte KPSS sınav takvimi ile başvuru ve sınav tarihleri!

KPSS sınav takvimi 2022: KPSS sınav takvimi ile ÖABT, DÖBT, ön lisans, lisans ve alan sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?

ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavının iptal edilmesinden sonra yeni KPSS sınav takvimi yayımlandı. Böylece sınavların tarihleri ertelendi. Adaylarda KPSS sınav takvimi ile KPSS sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusunu yöneltiyor. Ön lisans için başvurular devam ediyorken, lisans sınavının tarihi de belli oldu. İşte yeni ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi ile sınav başvuru ve tarihleri

YENİ KPSS SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI

İşte ÖSYM'nin açıklaması;

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

KPSS Ön Lisans başvuruları 3 Ağustos tarihinde başladı. Başvurular 15 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Sınav, 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI VE SINAV TARİHİ

Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül ile 13 Eylül arasında yapılacak. Sınav 6 Kasımda gerçekleştirilecek.

2022 KPSS DHBT BAŞVURULARI VE SINAV TARİHİ

KPSS DHBT başvuruları 7-17 Ekim arasında alınacakken, sınav 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

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KPSS sınav takvimi 2022: KPSS sınav takvimi ile ÖABT, DÖBT, ön lisans, lisans ve alan sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli mi?
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