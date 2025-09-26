KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan memur adayları, şimdi açıklanacak sonuçları bekliyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarının sonuçlarıyla birlikte 10 Ekim 2025'te açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Açıklanan puanlar, adayların tercih sürecinde kullanacağı ayrıntılı bilgiler ve puan dağılımlarını da içerecek. Ayrıca, KPSS A Grubu sonuçları açıklanma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak. 2025 KPSS A Grubu sonuçları yayımlandığında, önceki A Grubu sonuçlarının geçerliliği sona erecek.
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternette yayımlanan sonuç bilgilerinde, adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Bu bilgiler, adaylara resmî tebliğ niteliği taşıyor.
Sınava katılan adaylar ise soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00'dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Kitapçıkların erişime açık kalma süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.