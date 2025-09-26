KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternette yayımlanan sonuç bilgilerinde, adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Bu bilgiler, adaylara resmî tebliğ niteliği taşıyor.