KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM AİS ile KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları adayların gündeminde. 13-14 Eylül 2025'te gerçekleştirilen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan memur adayları şimdi sonuç tarihini bekliyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak?
KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek oturum sonuçlarıyla birlikte 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Açıklanacak puanlarla birlikte, adayların tercih sürecinde kullanacağı detaylı bilgiler ve puan dağılımları da paylaşılacak. Ayrıca, KPSS A Grubu sınav sonuçları açıklanma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2025 KPSS A Grubu sınavının sonuçları yayımlandığında, 2025 KPSS A Grubu sonuçlarının geçerliliği sona erecek.
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternette yayımlanan sonuç bilgilerinde, adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Bu bilgiler, adaylara resmî tebliğ niteliği taşıyor.
Sınava katılan adaylar ise soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00'dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. Kitapçıkların erişime açık kalma süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.