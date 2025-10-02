Haberler Yaşam Haberleri KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 2.10.2025 15:28

2025 KPSS sonuç tarihi için ÖSYM ekranı kontrol ediliyor. Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına katılan adaylar hesaplanan puanlarıyla kamuda memur olma şansını yakalayacaklar. Memuriyet için katılım sağlanan sınavlarda gözler sonuç ekranına yöneldi. Peki, ÖSYM ile KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, adayların yakın takibinde. 13-14 Eylül 2025'te gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumlarında; Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavlarına giren memur adayları, sonuçların açıklanacağı günü merak ediyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi ile Genel Kültür ve Genel Yetenek sonuçları 10 Ekim 2025'te ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle puanlarını görebilecek. Açıklanan sonuçlar, tercih sürecinde kullanılacak ayrıntıları içerirken, A Grubu puanları yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak ve önceki sonuçların geçerliliği sona erecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternette yayımlanan sonuç bilgilerinde, adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Bu bilgiler, adaylara resmî tebliğ niteliği taşıyor.

