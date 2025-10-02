KPSS SONUÇLARI SORGULAMA: ÖSYM ile KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, adayların yakın takibinde. 13-14 Eylül 2025'te gerçekleştirilen KPSS Lisans oturumlarında; Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sınavlarına giren memur adayları, sonuçların açıklanacağı günü merak ediyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
KPSS Alan Bilgisi ile Genel Kültür ve Genel Yetenek sonuçları 10 Ekim 2025'te ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle puanlarını görebilecek. Açıklanan sonuçlar, tercih sürecinde kullanılacak ayrıntıları içerirken, A Grubu puanları yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak ve önceki sonuçların geçerliliği sona erecek.
Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. İnternette yayımlanan sonuç bilgilerinde, adayların her testte verdiği doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Bu bilgiler, adaylara resmî tebliğ niteliği taşıyor.