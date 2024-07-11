Kripto para borsasında 111 milyon dolarlık vurgun

İstanbul Beykoz'da kripto para borsasında kendi kurdukları sistem üzerinden yüksek kâr vaadiyle insanları kandırıp 111 milyon dolarlık vurgun yapan 3 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin evinde yüklü miktarda dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine başlattılan çalışmalarda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vurgunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kripto İşlem Platformu'na kaydının olmadığını belirledi. Omega Pro adlı uygulamanın cep telefonlarına yüklenmesiyle yapılan vurgunda çok sayıda insanın mağdur edildiği belirlendi. Şüpheliler, telefonlara yüklenmesini sağladıkları programla, önce az miktarda para kazandırıp güven tahsis ettikleri vatandaşların daha sonra fazla para kazanmak için yüksek miktarda para yatırmalarını sağladığı, ancak kazandıkları parayı çekmek istediklerinde ödeme yapmayarak dolandırdıkları öğrenildi.Vurgunun yaklaşık 111 milyon dolar olduğu belirlenirken jandarma ekipleri 2 ayrı adrese baskın yaparak 3 şüpheliyi gözaltına alındı.