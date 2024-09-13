Küçük kız entübe edildi kardeşi koruma altında

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü S.Y.'nin (2) beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e çıktı. Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikâhla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (33) ile komşusu Kani A. (35) da tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bebeğin entübe edildiği, kardeşinin de koruma altına alındığı duyuruldu.