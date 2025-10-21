Küçük kızı ısıran öğretmen tutuklandı

Edirne'de özel bir gündüz bakımevinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre öğretmen, sınıfta oyun oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunun kolunu ısırdı. Küçük kızın kolundaki diş izlerini fark eden ailesi, durumu bakımevi yönetimine bildirdi. Kızının sürekli ağladığını ve korktuğunu söyleyen baba, öğretmenden şikâyetçi oldu.

"SADECE OYUN OYNADIK" SAVUNMASI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğretmen, ifadesinde suçlamaları reddetti. "Çocukla oyun oynarken kolunu tuttum ama kesinlikle ısırmadım" diyen öğretmen, olayın yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, çocuğun kolundaki izlerin ısırık sonucu oluştuğu tespit edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

AİLE VE KURUMDAN TEPKİ

Küçük kızın babası, "Bir eğitim kurumunda çocuğumuzun başına böyle bir şey gelmesi bizi derinden sarstı. Adalet yerini bulsun." dedi. Olayın ardından Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü de özel gündüz bakımevinde idari soruşturma başlattı.

KAMUOYU TEPKİLİ

Olayın basına yansımasının ardından sosyal medyada tepkiler büyüdü. Vatandaşlar, çocuklara yönelik şiddet ve kötü muamele iddialarına karşı daha sıkı denetim yapılması çağrısında bulundu.