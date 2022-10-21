Küçük Miray ağlattı madenci babasını tabutun içinde resmetti
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Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden İbrahim Köse'nin 7 yaşındaki kızı Miray'ın çizdiği resimde babasını tabutun içinde göstermesi yakınlarını duygulandırdı. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra 2009'da kura ile Amasra'daki maden ocağında işe başlayan 38 yaşındaki İbrahim Köse, 14 Ekim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 işçi arasında yer aldı. Köse'nin 7 yaşındaki kızı Miray, cenazenin ardından içinde babası İbrahim, annesi Burcu (38), ağabeyi Emir (11), kız kardeşi Simay Merve (3) ve kendisinin bulunduğu bir resim çizdi. Yaşadığı acıyı babasını tabutun içinde çizerek gösteren küçük Miray, yakınlarını bir kez daha duygulandırdı. Madencinin yengesi Hatice Köse, yeğeninin çizdiği resmi gözyaşları içinde anlattı.