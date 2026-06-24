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Giriş Tarihi: 24.06.2026 14:31 Son Güncelleme: 24.06.2026 14:55

Küçükçekmece’de akılalmaz suikast planı! Telefoncuyu kurşun yağdırarak katletti: Katil kurye kılığında gelip...

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen suikast akıllara durgunluk verdi. Telefoncuya kurye kılığında gelen şüpheli iş yeri sahibi Çetin Muko'ya evrak imzalattı ardından kurşun yağmuruna tuttu. Korkunç silahlı saldırıda talihsiz adam hayatını kaybederken olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Küçükçekmece’de akılalmaz suikast planı! Telefoncuyu kurşun yağdırarak katletti: Katil kurye kılığında gelip...
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Olay, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesinde bulunan cep telefonu satan iş yerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Çetin Muko dükkanda olduğu sırada kurye kılığında bir şüpheli iş yerine geldi. Ardından da 'Evrak imzalaman gerekiyor' diyerek iş yeri sahibine yaklaştı. Bu sırada yanında bulunan silahı çıkaran şüpheli Muko'ya 4-5 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar iş yeri sahibinin göğsüne isabet ederken saldırgan yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.



OLAYI KAMERAYA KAYDEDİP 'AMBULANS ÇAĞIRIN' DİYE BAĞIRDI

Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan girişine toplanan kalabalıktan bir kişinin " Çetin Çetin" diye bağırdığı anlar görülüyor. Elinde cep telefonu bulunan kadın çevredekilerden "Ambulans çağırın" diyerek yardım istiyor.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi özel otomobille hastaneye kaldırıldı. Muko hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KÜÇÜKÇEKMECE #İSTANBUL

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Küçükçekmece’de akılalmaz suikast planı! Telefoncuyu kurşun yağdırarak katletti: Katil kurye kılığında gelip...
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