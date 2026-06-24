Küçükçekmece’de akılalmaz suikast planı! Telefoncuyu kurşun yağdırarak katletti: Katil kurye kılığında gelip...

Olay, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesinde bulunan cep telefonu satan iş yerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Çetin Muko dükkanda olduğu sırada kurye kılığında bir şüpheli iş yerine geldi. Ardından da 'Evrak imzalaman gerekiyor' diyerek iş yeri sahibine yaklaştı. Bu sırada yanında bulunan silahı çıkaran şüpheli Muko'ya 4-5 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar iş yeri sahibinin göğsüne isabet ederken saldırgan yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri ve çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.