Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece'de asansöre sıkışan bakım görevlisi, feci şekilde hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.5.2022 21:54 Son Güncelleme: 23.5.2022 21:56

Küçükçekmece'de asansöre sıkışan bakım görevlisi, feci şekilde hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Küçükçekmece’de asansöre sıkışan bakım görevlisi, feci şekilde hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın asansör bakımını yapmak için gelen teknik bakım görevlisi aniden hareket eden asansörle duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi 2'nci Fidan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, binaya asansör bakımı için gelen görevli Gencay Eren, (41) durdurduğu kabinin üstüne çıkarak asansöre bakım yapmaya başladı.

ASANSÖR HAREKET EDİNCE
Bu sırada asansör aniden hareket etti. Gencay Eren, hareket eden asansörle duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gencay Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti.


POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Gencay Eren'in cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Küçükçekmece'de asansöre sıkışan bakım görevlisi, feci şekilde hayatını kaybetti
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