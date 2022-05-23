Küçükçekmece’de asansöre sıkışan bakım görevlisi, feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, Küçükçekmece'de Söğütlüçeşme Mahallesi 2'nci Fidan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, binaya asansör bakımı için gelen görevli Gencay Eren, (41) durdurduğu kabinin üstüne çıkarak asansöre bakım yapmaya başladı.Bu sırada asansör aniden hareket etti. Gencay Eren, hareket eden asansörle duvar arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gencay Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti.Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Gencay Eren'in cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.