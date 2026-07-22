Küçükçekmece’de dehşet! Hamile eşine tatlı almak için çıktı 6 yerinden bıçaklandı: 1 tutuklama

Olay, 26 Haziran Cuma günü gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K., 8 aylık hamile eşi için tatlı almak amacıyla evden çıktı. Yolda yürüdüğü sırada A.K.'nin önü, 3 kişi tarafından kesildi. Şüphelilerin cep telefonu ve parasını gasbetmek istediği A.K. saldırganların bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbi de dâhil olmak üzere vücudunun 6 farklı yerinden bıçaklanan A.K., kanlar içinde yere yığıldı.