Küçükçekmece’de iş yerine silahla ateş açan saldırgan Avcılar’da yakalandı

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine silahla ateş edildiği ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Ekiplerin yaptığı ilk kontroller sırasında şüpheli bir kişinin koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, şüpheliyi gözden kaybetmeden sıcak takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından M.A.K. olduğu belirlenen şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, maske ve eldiven ele geçirildi.

BAĞLANTILI ŞÜPHELİ DE AVClLAR'DA YAKALANDI

Olayla ilgili sürdürülen çalışmalarda, saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirlenen D.G. isimli şüphelinin de kimliği tespit edildi. D.G., düzenlenen operasyonla Avcılar'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, 10 Eylül'de adli makamlara sevk edildi. Polis ekiplerinin olayın hemen ardından gerçekleştirdiği sıcak takip ve kovalamaca anları ise yaka kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör