Küçükçekmece’de kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kaza, 22.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi, Çiçekli Vadi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde hızla seyir halinde olan 34 DZR 667 plakalı araç kontrolden çıkarak virajı alamadı. Savrulan araç, bir otobüs durağının yanında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında araçta bulunan biri olmak üzere sürücü 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin incelemelerde bulunduktan sonra tutanak tanzim ederken devrilen elektrik direği yoldan kaldırıldı. Kazanın yaşandığı anda otobüs durağında bekleyen kimse olmaması sayesinde faciadan dönüldü.

