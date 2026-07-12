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Giriş Tarihi: 12.07.2026 09:26

Küçükçekmece'de otomobilden rastgele ateş açan 3 şüpheli tutuklandı! O anlar kamerada

Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açan Y.A. (22), S.A. (25) ve S.A. (23) polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, silahla ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Küçükçekmece’de otomobilden rastgele ateş açan 3 şüpheli tutuklandı! O anlar kamerada
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Olay, 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki siyah renkli bir otomobilden çevreye rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

10 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede 10 boş kovan ele geçirildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadelerini değerlendiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A., S.A. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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O ANLAR GÜVENLİ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, şüphelilerin seyir halindeki araçtan çevreye ateş açtıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seyir halindeki otomobilden rastgele ateş açtı! 3 şüpheli tutuklandı: O anlar kamerada

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜÇÜKÇEKMECE

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Küçükçekmece'de otomobilden rastgele ateş açan 3 şüpheli tutuklandı! O anlar kamerada
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